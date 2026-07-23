Informations pratiques

Condom-d’Aubrac

Concert One must have Chaos inside tou give Birth to a Dancing Star

Salle Multi-accueil Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Concert de jazz

jazz, One must have Chaos inside tou give Birth to a Dancing Star, compositions du trio Das Kapital, avec Daniel Erdmann, Edward Perraud et Hasse Poulsen, ferme des Fieux, Saint-Côme d’Olt.

Profonde et légère, rendant compte à la fois de la tonalité sombre et inquiétante de l’époque et de l’extraordinaire puissance de transfiguration et de sublimation de l’art, cette musique a trouvé son titre dans une phrase de Nietzsche tirée de “Ainsi parlait Zarathoustra” “Il faut du chaos en soi pour donner naissance à une étoile qui danse !” On ne saurait mieux dire… Stéphane Ollivier ; .

Salle Multi-accueil Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 08 25 96 67 serc.o@orange.fr

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English :

Jazz concert

L’événement Concert One must have Chaos inside tou give Birth to a Dancing Star Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)