UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Condom-d'Aubrac

Concert One must have Chaos inside tou give Birth to a Dancing Star Condom-d’Aubrac

dimanche 4 octobre 2026 · Condom-d'Aubrac

Concert One must have Chaos inside tou give Birth to a Dancing Star Condom-d’Aubrac

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Salle Multi-accueil
Ville
12470 Condom-d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
10 10 14 Tarif de base plein tarif

Condom-d’Aubrac

Concert One must have Chaos inside tou give Birth to a Dancing Star

Salle Multi-accueil Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Concert de jazz
jazz, One must have Chaos inside tou give Birth to a Dancing Star, compositions du trio Das Kapital, avec Daniel Erdmann, Edward Perraud et Hasse Poulsen, ferme des Fieux, Saint-Côme d’Olt.
Profonde et légère, rendant compte à la fois de la tonalité sombre et inquiétante de l’époque et de l’extraordinaire puissance de transfiguration et de sublimation de l’art, cette musique a trouvé son titre dans une phrase de Nietzsche tirée de “Ainsi parlait Zarathoustra” “Il faut du chaos en soi pour donner naissance à une étoile qui danse !” On ne saurait mieux dire… Stéphane Ollivier ;   .

Salle Multi-accueil Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 08 25 96 67  serc.o@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz concert

L’événement Concert One must have Chaos inside tou give Birth to a Dancing Star Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Condom-d'Aubrac (Aveyron)