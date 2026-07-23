Théâtre Je n’ai pas lu Foucault chefs d’œuvre en prison Condom-d’Aubrac
dimanche 11 octobre 2026 · Condom-d'Aubrac
Informations pratiques
Condom-d’Aubrac
Théâtre Je n’ai pas lu Foucault chefs d’œuvre en prison
Condom-d’Aubrac Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
de et par Céline Caussimon, mise en scène Sophie Gubri, compagnie Les Apicoles
Céline Caussimon entre dans des centres de détention pour hommes et pour femmes pour animer des ateliers d’écriture sur les chefs-d’œuvre de la peinture, regarder ensemble les tableaux de Van Gogh, Basquiat, de la Tour, etc. Elle ne sait pas pourquoi ils ou elles sont là, ni comment ils vont réagir. Leurs regards, leurs mots l’interpellent. Dans ce seule-en-scène, Céline incarne tous les rôles, détenus, surveillants et coordinatrices culturelles. Elle rejoue les échanges inattendus, émouvants et souvent drôles de ces personnages. Un autre regard sur les œuvres et sur ces exclus de la société (dont on ne sait rien ou si peu) .
Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 08 25 96 67 serc.o@orange.fr
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English :
by Céline Caussimon, directed by Sophie Gubri, Les Apicoles theater company
L’événement Théâtre Je n’ai pas lu Foucault chefs d’œuvre en prison Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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