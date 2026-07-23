Informations pratiques

Condom-d’Aubrac

Théâtre Je n’ai pas lu Foucault chefs d’œuvre en prison

Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

de et par Céline Caussimon, mise en scène Sophie Gubri, compagnie Les Apicoles

Céline Caussimon entre dans des centres de détention pour hommes et pour femmes pour animer des ateliers d’écriture sur les chefs-d’œuvre de la peinture, regarder ensemble les tableaux de Van Gogh, Basquiat, de la Tour, etc. Elle ne sait pas pourquoi ils ou elles sont là, ni comment ils vont réagir. Leurs regards, leurs mots l’interpellent. Dans ce seule-en-scène, Céline incarne tous les rôles, détenus, surveillants et coordinatrices culturelles. Elle rejoue les échanges inattendus, émouvants et souvent drôles de ces personnages. Un autre regard sur les œuvres et sur ces exclus de la société (dont on ne sait rien ou si peu) .

Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 08 25 96 67 serc.o@orange.fr

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English :

by Céline Caussimon, directed by Sophie Gubri, Les Apicoles theater company

L’événement Théâtre Je n’ai pas lu Foucault chefs d’œuvre en prison Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)