Informations pratiques

Condom-d’Aubrac

Sortie de résidence Les larmes de Clytemnestre

Salle Multi-accueil Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Coco Felgeirolles

En avant du festival, vous pourrez découvrir un travail de création en train de se faire la comédienne Coco Felgeirolles est en résidence du 14 au 20 Septembre sur le texte de Marie-Pierre Cattino Les larmes de Clytemnestre, et invite le public à venir voir ce qu’il se passe sur le plateau.

Elle dévoilera une partie sa recherche lors d’un moment le 20 Septembre à 16h, à la salle Multi-accueil de Condom d’Aubrac. C’est gratuit, ne ratez pas ce rendez-vous. .

Salle Multi-accueil Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 08 25 96 67 serc.o@orange.fr

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English :

Coco Felgeirolles

L’événement Sortie de résidence Les larmes de Clytemnestre Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)