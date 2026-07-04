Informations pratiques

Condom-d’Aubrac

Championnat départemental d’équitation western

Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le championnat départemental d’équitation western se déroule au Ranch Roc’Aubrac le samedi 1er août. Ouvert à tous toute la journée, avec restauration sur place. Le soir repas américain suivi d’un bal avec DJ. Réservation repas 06 81 92 85 96.

Le ranch Roc’Aubrac accueille, le samedi 1er août, le championnat départemental d’équitation western. Découvrez l’ambiance et les disciplines de l’équitation western !

Ouvert à tous, chacun est bienvenu à tout moment de la journée.

Restauration sur place.

Profitez d’une soirée avec repas américain suivi d’un bal avec DJ’trier. Ambiance garantie !

Ranch Roc’Aubrac

Réservation pour le repas du soir au 06 81 92 85 96. .

Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 81 92 85 96 roc.aubrac@gmail.com

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English :

The departmental western riding championship will take place at Ranch Roc’Aubrac on Saturday, August 1. Open to everyone all day long, with food available on site. In the evening: an American-style dinner followed by a dance with a DJ. To reserve a meal, call 06 81 92 85 96.

L’événement Championnat départemental d’équitation western Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)