Fête de Salgues et Petroulijade Condom-d’Aubrac

Salgues en Fête !

Programme 2025

Samedi 19 juillet

20h Apéro concert avec Moonster + Brasucade

23h Bal avec DMN

Dimanche 20 juillet

7h Déjeuner aux tripoux au restaurant Aux portes d’Aubrac

8h Premiers départs pour la Rando des Boraldes (rando VTT et pédestre) inscriptions au 06 03 19 61 20 et bulletin en téléchargement pdf

9h messe

10h Ball-trap organisé par la société de chasse

11h à 13h Banda Les Souvenirs de Nestor

12h repas de terroir

14h Départ de la Petroulijade sur l’Aubrac ! sortez vos vieilles mobylettes !

Course de tracteurs tondeuses

Ventriglisse

17h Rampeau de quilles

18h Apéro concert avec les Dés accordés

20h Dîner dansant

21h Bal musette avec l’orchestre Guillaume Fabre

L’association Les Pétroulets de l’Aubrac organise la Pétroulijade sur l’Aubrac !

Venez découvrir les paysages de l’Aubrac et de la Vallée du Lot tout au long d’un parcours de 80 kms.

Inscription obligatoire par bulletin à compléter, disponible en téléchargement pdf prochainement. .

Salgues Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie

