Fête de Salgues et Petroulijade Condom-d’Aubrac
Fête de Salgues et Petroulijade Condom-d’Aubrac samedi 18 juillet 2026.
Fête de Salgues et Petroulijade
Salgues Condom-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Salgues en Fête !
Programme 2025
Samedi 19 juillet
20h Apéro concert avec Moonster + Brasucade
23h Bal avec DMN
Dimanche 20 juillet
7h Déjeuner aux tripoux au restaurant Aux portes d’Aubrac
8h Premiers départs pour la Rando des Boraldes (rando VTT et pédestre) inscriptions au 06 03 19 61 20 et bulletin en téléchargement pdf
9h messe
10h Ball-trap organisé par la société de chasse
11h à 13h Banda Les Souvenirs de Nestor
12h repas de terroir
14h Départ de la Petroulijade sur l’Aubrac ! sortez vos vieilles mobylettes !
Course de tracteurs tondeuses
Ventriglisse
17h Rampeau de quilles
18h Apéro concert avec les Dés accordés
20h Dîner dansant
21h Bal musette avec l’orchestre Guillaume Fabre
L’association Les Pétroulets de l’Aubrac organise la Pétroulijade sur l’Aubrac !
Venez découvrir les paysages de l’Aubrac et de la Vallée du Lot tout au long d’un parcours de 80 kms.
Inscription obligatoire par bulletin à compléter, disponible en téléchargement pdf prochainement. .
Salgues Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Salgues en Fête !
L’événement Fête de Salgues et Petroulijade Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)