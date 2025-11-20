Rando des Boraldes VTT et pédestre Condom-d’Aubrac

Rando des Boraldes VTT et pédestre

Salgues Condom-d’Aubrac Aveyron

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

2026-07-19

22ème édition !!! Venez participer à la Randonnée VTT gastronomique la plus haute en altitude de tout l’Aveyron, à Salgues en Aubrac.

Le club VTT et le Comité des fêtes de Salgues vous proposent d’arpenter de nombreux chemins entre Boraldes et Aubrac.

PROGRAMME 2025 (2026 en cours)

Au choix, plusieurs circuits VTT et Gravel allant de 20 à 45 kms mais également une randonnée pédestre aux alentours de Salgues. Des ravitaillements gourmands vous attendent dans une ambiance conviviale garantie.

Venez donc prendre un grand bol d’air !

Circuit VTT 20, 17, 27 et 42 km

Gravel 45 km (992 m de dénivelé)

Circuit pédestre 3 heures de randonnée

Sur place inscriptions ouvertes à partir de 7 heures. Premiers départs à 8h.

DEJEUNER

Repas terroir du midi. Servi à partir de 12h

Adulte 16€ .

Salgues Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 08 22 15 87

English :

22nd edition!!! Come and take part in the highest altitude gastronomic mountain bike ride in Aveyron, in Salgues en Aubrac.

German :

22. Ausgabe!!! Nehmen Sie an der höchstgelegenen gastronomischen Mountainbike-Tour des gesamten Aveyron teil, die in Salgues en Aubrac stattfindet.

Italiano :

22a edizione!!! Venite a partecipare alla gita gastronomica in mountain bike più alta dell’Aveyron, a Salgues en Aubrac.

Espanol :

¡¡¡22ª edición!!! Ven a participar en la marcha BTT gastronómica de mayor altitud del Aveyron, en Salgues en Aubrac.

