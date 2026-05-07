Condom-d’Aubrac

Nuit des burons Buron des Enguilhens

Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Dès 16h30 à Condom d’Aubrac balade nature avec une animatrice Natura 2000, puis à 18h30 concert de samba avec la batucada Tamos Juntos. Restauration et buvette sur place. RDV au buron via la D900. Réservation lanuitdesburons@gmail.com

À partir de 16h30 à Condom d’Aubrac, partez à la découverte des prairies de l’Aubrac lors d’une balade nature animée par Mélodie, animatrice Natura 2000. Une immersion au cœur de la faune et de la flore locales (prévoir des chaussures adaptées à la marche).

À 18h30, place à l’ambiance festive avec Tamos Juntos la samba s’invite sur l’Aubrac ! Cette batucada composée d’une vingtaine de percussionnistes fait résonner les rythmes du Carnaval de Rio entre les burons et les grands espaces de l’Aubrac. Une énergie solaire, des percussions entraînantes et une invitation à danser et partager un moment chaleureux.

Restauration et buvette sur place avec 12 dans l’assiette et l’association Burons des 4 frères.

RDV au buron, accès par la D900 puis suivre les panneaux.

Réservation lanuitdesburons@gmail.com .

Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 57 68 48 64 lanuitdesburons@gmail.com

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English :

From 4:30pm in Condom d?Aubrac: nature walk with a Natura 2000 guide, then at 6:30pm samba concert with the Tamos Juntos batucada. Catering and refreshments on site. RDV at the buron via the D900. Booking: lanuitdesburons@gmail.com

L’événement Nuit des burons Buron des Enguilhens Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)