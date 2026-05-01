Atelier Découvrir l’application Cirkwi Place André Roustan Condom-d’Aubrac

Condom-d’Aubrac

Atelier Découvrir l’application Cirkwi

Place André Roustan Mairie Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Partez à la découverte des meilleures choses à voir et à faire autour de vous au travers de plus de 300 000 lieux d’intérêt et de 40 000 itinéraires touristiques et balades en France et en Belgique. Inscription obligatoire.

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Place André Roustan Mairie Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 33 12 73 19 a.coudouel@ccacv.fr

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English :

Discover the best things to see and do around you with over 300,000 places of interest and 40,000 tourist routes and walks in France and Belgium. Registration required.

L’événement Atelier Découvrir l’application Cirkwi Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)