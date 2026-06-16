Condom-d’Aubrac

Contes et légendes de la nuit dans un buron

Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Au buron de Condom d’Aubrac, plongez dans l’univers des contes et légendes de la nuit. Entre observation des constellations, découverte de la biodiversité nocturne et aligot au feu de bois, vivez une soirée immersive sous les étoiles de l’Aubrac.

Les jeudis 16 juillet et 13 août 2026, vivez une soirée originale au cœur de l’Aubrac, entre nature, ciel étoilé et traditions locales.

Dans l’ambiance chaleureuse d’un buron traditionnel, partez à la découverte des constellations, de la faune et de la flore nocturnes, tout en écoutant les contes et légendes qui façonnent l’imaginaire de l’Aubrac. Cette animation propose également un éclairage sur les enjeux liés à la pollution lumineuse et à la préservation de la biodiversité nocturne.

L’animation se déroule au buron de Condom d’Aubrac. Un aligot cuit au feu de bois est inclus dans la soirée, avec la possibilité de passer la nuit sur place avec un petit-déjeuner inclus le lendemain.

Prévoyez des vêtements adaptés à la météo, des chaussures confortables, une lampe frontale à lumière rouge et un duvet si vous choisissez la formule avec nuitée.

L’inscription est obligatoire. Les informations précises concernant le lieu de rendez-vous seront communiquées après l’inscription. Le nombre de participants est limité à 26 personnes.

Renseignements 05 65 42 18 17 ou 06 30 93 14 17. Organisé par le CPIE du Rouergue. 10 .

Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 18 17 lsansot.cpie-rouergue@orange.fr

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English :

At the Buron de Condom d’Aubrac, immerse yourself in the world of nighttime tales and legends. From stargazing to exploring nocturnal biodiversity and enjoying aligot cooked over a wood fire, experience an immersive evening under the stars of the Aubrac.

L’événement Contes et légendes de la nuit dans un buron Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)