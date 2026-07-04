4ème Rencontres d’histoire Condom-d’Aubrac
samedi 25 juillet 2026 · Condom-d'Aubrac
Informations pratiques
Condom-d’Aubrac
4ème Rencontres d’histoire
Condom-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Des mini-conférences à la salle multi-accueil. Entrée libre. Organisé par Thierry Soonckindt, conjointement avec l’association des Boraldes aux Enguilhens et la Mairie de Condom d’Aubrac.
Programme
9h10 Les vieux contes de l’Aubrac
10h Les chevaliers d’Aubrac
11h Aliénor d’Aquitaine et les troubadours
12h30 Repas tiré du sac ou buffet froid sur réservation
14h David BATTEN lit ses poésies sur l’Aubrac
14h30 L’Aveyron Roman et le trésor de Conques
15h Grandeur et décadence de la Domerie d’Aubrac
16h La voie romaine sur l’Aubrac
17h30 Visite de l’expo Mille ans de traces en Aubrac
Buffet sur réservation au 06 22 59 04 99 .
Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 03 30 89 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mini-lectures at the multi-purpose hall. Free admission. Organized by Thierry Soonckindt, in collaboration with the Boraldes Association in Enguilhens and the Condom d’Aubrac City Hall.
L’événement 4ème Rencontres d’histoire Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Condom-d'Aubrac (Aveyron)
- Contes et légendes de la nuit dans un buron Condom-d’Aubrac 16 juillet 2026
- Fête de Salgues et Petroulijade Condom-d’Aubrac 18 juillet 2026
- Rando des Boraldes VTT et pédestre Condom-d’Aubrac 19 juillet 2026
- Nuit des burons Buron des Enguilhens Condom-d’Aubrac 29 août 2026
- Nuit des burons Buron des Enguilhens Condom-d’Aubrac 29 août 2026