Informations pratiques

Condom-d’Aubrac

4ème Rencontres d’histoire

Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Des mini-conférences à la salle multi-accueil. Entrée libre. Organisé par Thierry Soonckindt, conjointement avec l’association des Boraldes aux Enguilhens et la Mairie de Condom d’Aubrac.

Programme

9h10 Les vieux contes de l’Aubrac

10h Les chevaliers d’Aubrac

11h Aliénor d’Aquitaine et les troubadours

12h30 Repas tiré du sac ou buffet froid sur réservation

14h David BATTEN lit ses poésies sur l’Aubrac

14h30 L’Aveyron Roman et le trésor de Conques

15h Grandeur et décadence de la Domerie d’Aubrac

16h La voie romaine sur l’Aubrac

17h30 Visite de l’expo Mille ans de traces en Aubrac

Buffet sur réservation au 06 22 59 04 99 .

Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 03 30 89 20

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English :

Mini-lectures at the multi-purpose hall. Free admission. Organized by Thierry Soonckindt, in collaboration with the Boraldes Association in Enguilhens and the Condom d’Aubrac City Hall.

L’événement 4ème Rencontres d’histoire Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)