Informations pratiques

Condom-d’Aubrac

Cabaret chansigne Je(s) nomade

Salle Multi-accueil Condom-d’Aubrac Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

de et avec Jennifer Lesage-David et Emmanuelle Laborit, avec Patrice Rabillé

Création musicale et jeu, IVT International Visual Theatre, salle Multi-accueil de Condom d’Aubrac.

Je(s) est un concert chansigné qui invite le public à découvrir un art sourd contemporain. Construit autour du rythme sourd et de la Langue des Signes Française comme langue de plateau, le spectacle est pensé pour permettre aux publics entendants de vivre pleinement l’expérience de la culture sourde. Il présente des chansignes originaux d’Emmanuelle Laborit, des réarrangements du répertoire français, ainsi que quelques reprises, avec des clips offrant une immersion sensorielle complémentaire. .

Salle Multi-accueil Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 08 25 96 67 serc.o@orange.fr

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English :

Written and performed by Jennifer Lesage-David and Emmanuelle Laborit, with Patrice Rabill%E9

L’événement Cabaret chansigne Je(s) nomade Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)