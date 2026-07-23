Cabaret chansigne Je(s) nomade Condom-d’Aubrac
dimanche 18 octobre 2026 · Condom-d'Aubrac
Informations pratiques
Condom-d’Aubrac
Cabaret chansigne Je(s) nomade
Salle Multi-accueil Condom-d’Aubrac Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
de et avec Jennifer Lesage-David et Emmanuelle Laborit, avec Patrice Rabillé
Création musicale et jeu, IVT International Visual Theatre, salle Multi-accueil de Condom d’Aubrac.
Je(s) est un concert chansigné qui invite le public à découvrir un art sourd contemporain. Construit autour du rythme sourd et de la Langue des Signes Française comme langue de plateau, le spectacle est pensé pour permettre aux publics entendants de vivre pleinement l’expérience de la culture sourde. Il présente des chansignes originaux d’Emmanuelle Laborit, des réarrangements du répertoire français, ainsi que quelques reprises, avec des clips offrant une immersion sensorielle complémentaire. .
Salle Multi-accueil Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 08 25 96 67 serc.o@orange.fr
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English :
Written and performed by Jennifer Lesage-David and Emmanuelle Laborit, with Patrice Rabill%E9
L’événement Cabaret chansigne Je(s) nomade Condom-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)