Le grand huit Ozon Ardèche

Le grand huit Salle polyvalente d’Ozon au dessus-du village 07370 Ozon Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Cette belle et grande randonnée traverse des paysages très diversifiés, entre berges du Rhône, coteaux de vignes, plateaux et vallées encaissées. Balade à retrouver dans notre application « les échappées inspirées » pour découvrir le parcours.
http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33
English :
This beautiful and long hike crosses very diverse landscapes, between the banks of the Rhône, vineyards, plateaus and steep valleys. You can find the route in our application « les échappées inspirées » to discover it.
Deutsch :
Diese schöne und ausgedehnte Wanderung führt durch sehr unterschiedliche Landschaften, zwischen Rhôneufern, Weinhängen, Hochebenen und tief eingeschnittenen Tälern. Balade à retrouver dans notre application « les échappées inspirées » pour découvrir le parcours.
Italiano :
Questa bella e lunga escursione attraversa paesaggi molto diversi, tra le rive del Rodano, i vigneti, gli altipiani e le valli scoscese. Potete trovare il percorso nella nostra applicazione « les échappées inspirées » per scoprirlo.
Español :
Esta hermosa y larga caminata atraviesa paisajes muy diversos, entre riberas del Ródano, viñedos, mesetas y valles escarpados. Puede encontrar la ruta en nuestra aplicación « les échappées inspirées » para descubrirla.
