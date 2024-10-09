Le Jardin sans fin Oullins Rhône

Laissez-vous surprendre par Oullins ! Grâce au Jardin sans fin, partez à la découverte de son patrimoine naturel et architectural. Ce circuit de balade pédestre est composé d’un parcours central de 9 km qui relie les quatre parcs de la commune.

http://www.oullins.fr/   +33 4 72 39 73 13

English :

Let Oullins surprise you! Thanks to the Endless Garden, discover its natural and architectural heritage. This walking circuit is made up of a 9 km central route that links the four parks of the commune.

Deutsch :

Lassen Sie sich von Oullins überraschen! Dank des « Jardin sans fin » (Garten ohne Ende) können Sie auf Entdeckungsreise durch sein natürliches und architektonisches Erbe gehen. Dieser Wanderweg besteht aus einer 9 km langen zentralen Strecke, die die vier Parks der Gemeinde miteinander verbindet.

Italiano :

Lasciatevi sorprendere da Oullins! Grazie al Giardino senza fine, scoprite il suo patrimonio naturale e architettonico. Questo circuito pedonale è costituito da un percorso centrale di 9 km che collega i quattro parchi del comune.

Español :

¡Déjate sorprender por Oullins! Gracias al Jardín sin fin, descubra su patrimonio natural y arquitectónico. Este circuito de senderismo se compone de un recorrido central de 9 km que une los cuatro parques del municipio.

