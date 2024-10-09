Le Jardin sans fin Oullins Rhône
Le Jardin sans fin Oullins Rhône vendredi 1 août 2025.
Le Jardin sans fin
Le Jardin sans fin 44 Grande Rue 69600 Oullins Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Laissez-vous surprendre par Oullins ! Grâce au Jardin sans fin, partez à la découverte de son patrimoine naturel et architectural. Ce circuit de balade pédestre est composé d’un parcours central de 9 km qui relie les quatre parcs de la commune.
http://www.oullins.fr/ +33 4 72 39 73 13
English :
Let Oullins surprise you! Thanks to the Endless Garden, discover its natural and architectural heritage. This walking circuit is made up of a 9 km central route that links the four parks of the commune.
Deutsch :
Lassen Sie sich von Oullins überraschen! Dank des « Jardin sans fin » (Garten ohne Ende) können Sie auf Entdeckungsreise durch sein natürliches und architektonisches Erbe gehen. Dieser Wanderweg besteht aus einer 9 km langen zentralen Strecke, die die vier Parks der Gemeinde miteinander verbindet.
Italiano :
Lasciatevi sorprendere da Oullins! Grazie al Giardino senza fine, scoprite il suo patrimonio naturale e architettonico. Questo circuito pedonale è costituito da un percorso centrale di 9 km che collega i quattro parchi del comune.
Español :
¡Déjate sorprender por Oullins! Gracias al Jardín sin fin, descubra su patrimonio natural y arquitectónico. Este circuito de senderismo se compone de un recorrido central de 9 km que une los cuatro parques del municipio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme