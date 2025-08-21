Le Lot à Entraygues-sur-Truyère (lâchers de truites) Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Le Lot à Entraygues-sur-Truyère (lâchers de truites) Entraygues-sur-Truyère Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Le Lot à Entraygues-sur-Truyère (lâchers de truites)
Le Lot à Entraygues-sur-Truyère (lâchers de truites) 12140 Entraygues-sur-Truyère Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Magnifique parcours de pêche au coeur du village, nombreux lâchers de truites l’été.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Magnificent fishing course in the heart of the village, numerous trout releases in summer.
Deutsch :
Wunderschöne Angelstrecke im Herzen des Dorfes, zahlreiche Freilassungen von Forellen im Sommer.
Italiano :
Magnifico campo di pesca nel cuore del villaggio, numerosi rilasci di trote in estate.
Español :
Magnífico campo de pesca en el corazón del pueblo, numerosas sueltas de truchas en verano.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par ADT Aveyron