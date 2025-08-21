Le Lot à Entraygues-sur-Truyère (lâchers de truites) Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Le Lot à Entraygues-sur-Truyère (lâchers de truites)

Le Lot à Entraygues-sur-Truyère (lâchers de truites) 12140 Entraygues-sur-Truyère Aveyron Occitanie

Magnifique parcours de pêche au coeur du village, nombreux lâchers de truites l’été.

English :

Magnificent fishing course in the heart of the village, numerous trout releases in summer.

Deutsch :

Wunderschöne Angelstrecke im Herzen des Dorfes, zahlreiche Freilassungen von Forellen im Sommer.

Italiano :

Magnifico campo di pesca nel cuore del villaggio, numerosi rilasci di trote in estate.

Español :

Magnífico campo de pesca en el corazón del pueblo, numerosas sueltas de truchas en verano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par ADT Aveyron