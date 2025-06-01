Le Marais de Bonnefont Padirac Lot
Le Marais de Bonnefont Padirac Lot vendredi 1 août 2025.
Le Marais de Bonnefont
Le Marais de Bonnefont 46500 Padirac Lot Occitanie
Durée : Distance : 16.3 Tarif :
Les traversées des routes départementales constituent les seules difficultés du circuit. La visite du gouffre de Padirac ou du marais de Bonnefont s’imposent au retour de votre balade…
English : Le Marais de Bonnefont
The only difficulties of the circuit are the crossings of the departmental roads. The visit of the Padirac abyss or the Bonnefont marshland is a must on the way back from your walk..
Deutsch :
Die Überquerung von Landstraßen stellt die einzige Schwierigkeit der Tour dar. Ein Besuch der Schlucht von Padirac oder des Sumpfes von Bonnefont bietet sich bei der Rückkehr von Ihrer Wanderung an..
Italiano :
Le uniche difficoltà del tour sono gli attraversamenti delle strade dipartimentali. Una visita alla voragine del Padirac o alle paludi di Bonnefont è d’obbligo al ritorno dalla vostra passeggiata?
Español :
Las únicas dificultades del recorrido son los cruces de las carreteras departamentales. Una visita a la sima de Padirac o a las marismas de Bonnefont es imprescindible a la vuelta de su paseo..
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Lot Tourisme (ADT du Lot)