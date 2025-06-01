Le Marie-Cloche à VTT Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

Le Marie-Cloche à VTT Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Le Marie-Cloche à VTT

Le Marie-Cloche à VTT 76270 Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Normandie

Durée : 45 Distance : 6000.0 Tarif :

Muni d’un casque et de lunettes, voici un parcours idéal pour les familles qui recherchent le calme de la nature. Une bouteille d’eau et un petit kit de réparation sont toujours les bienvenus en cas de besoin. Votre point de départ vous révèle le passé ferrovière des lieux aujourd’hui réhabilité en voie verte. De 1872 à 1988, on prenait ici le train pour la mer à Dieppe ou pour se rendre à la capitale via Saint-Denis. Ecoliers, commerçants et touristes, ils ont été nombreux à embarquer en gare de Neufchâtel.Votre parcours ne vous emmènera pas sur la Côte d’Albâtre, mais il est tout de même rythmé par l’eau. La Béthune d’abord, puis le Plan d’eau de Neufchâtel-en-Bray, vous offrent calme et pause nature à deux pas des commerces.

https://tourisme.brayeawy.fr/ +33 2 35 93 22 96

English : Le Marie-Cloche à VTT

Equipped with a pair of glasses and a helmet, here is an ideal route for families looking for the tranquillity of nature A bottle of water and a small repair kit are always handy too, just in case! Your starting point will tell you all about the railway heritage of the place that has now been converted into a greenway. From 1872 to 1988, people used to take the train to go to the sea in Dieppe or to go to Paris via Saint-Denis. Students, shopkeepers and tourists, many people got on board the train in Neufchâtel. Your route will not take you to the Alabaster Coast, but it will still include water. First the Béthune river, then the Lake in Neufchâtel-en-Bray, will offer you with a peaceful and nature break a stone’s throw away from shops.

Deutsch :

Ausgestattet mit Helm und Brille ist dies ein idealer Parcours für Familien, die die Ruhe der Natur suchen. Eine Flasche Wasser und ein kleines Reparaturset sind bei Bedarf immer willkommen. Ihr Ausgangspunkt offenbart Ihnen die Eisenbahnvergangenheit des Ortes, die heute als grüner Weg wiederhergestellt wurde. Von 1872 bis 1988 nahm man hier den Zug ans Meer nach Dieppe oder über Saint-Denis in die Hauptstadt. Schulkinder, Händler und Touristen viele stiegen am Bahnhof von Neufchâtel ein.Ihr Weg führt Sie zwar nicht an die Alabasterküste, aber er ist dennoch vom Wasser geprägt. Zuerst der Fluss Béthune und dann der Plan d’eau de Neufchâtel-en-Bray bieten Ihnen Ruhe und eine Pause in der Natur, nur wenige Schritte von den Geschäften entfernt.

Italiano :

Muniti di casco e occhiali, questo è un percorso ideale per le famiglie che cercano la pace e la tranquillità della natura. Una bottiglia d’acqua e un piccolo kit di riparazione sono sempre ben accetti in caso di necessità. Il punto di partenza rivela il passato della ferrovia, oggi riabilitata come greenway. Dal 1872 al 1988, qui si prendeva il treno per raggiungere il mare a Dieppe o per andare nella capitale via Saint-Denis. Alla stazione di Neufchâtel sono saliti molti scolari, negozianti e turisti. Il vostro percorso non vi porterà alla Côte d’Albâtre, ma è comunque punteggiato dall’acqua. Prima la Béthune, poi il Plan d’eau di Neufchâtel-en-Bray, vi offrono pace e tranquillità e una pausa dalla natura a due passi dai negozi.

Español :

Equipado con casco y gafas, es un recorrido ideal para las familias que buscan la tranquilidad de la naturaleza. Una botella de agua y un pequeño kit de reparación son siempre bienvenidos en caso de necesidad. Su punto de partida revela la historia ferroviaria de la zona, que ahora ha sido rehabilitada como vía verde. De 1872 a 1988, la gente tomaba aquí el tren para ir al mar en Dieppe o a la capital vía Saint-Denis. Numerosos escolares, comerciantes y turistas suben al tren en la estación de Neufchâtel. Su recorrido no le llevará a la Côte d’Albâtre, pero está salpicado de agua. La Béthune, primero, y el Plan d’eau de Neufchâtel-en-Bray, después, le ofrecen tranquilidad y descanso en la naturaleza a un paso de las tiendas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme