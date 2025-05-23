Le Mas-d’Agenais, du canal à la forêt Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Le Mas-d’Agenais, du canal à la forêt Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.
Durée : Distance : 12800.0
Cette randonnée au relief très peu prononcé, fait la liaison entre le village irrigué par la Garonne et le canal et la forêt qui ne sera qu’effleurée. Une autre fiche vous fera découvrir le massif forestier.
+33 5 53 66 14 14
English :
This hike, with a very gentle relief, connects the village irrigated by the Garonne River with the canal and the forest that will only be grazed. Another sheet will make you discover the forest massif.
Deutsch :
Diese Wanderung mit sehr wenig ausgeprägtem Relief stellt eine Verbindung zwischen dem Dorf, das von der Garonne und dem Kanal bewässert wird, und dem Wald her, der nur gestreift wird. Eine weitere Karte zeigt Ihnen das Waldmassiv.
Italiano :
Questa escursione, con una pendenza molto dolce, collega il villaggio, irrigato dalla Garonna e dal canale, con la foresta, che sarà solo accennata. Un’altra scheda vi aiuterà a scoprire la foresta.
Español :
Esta caminata, con una pendiente muy suave, une el pueblo, regado por el Garona y el canal, con el bosque, que sólo se tocará. Otra hoja le ayudará a descubrir el bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine