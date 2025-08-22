Le mémorial australien Bellicourt Aisne

Le mémorial australien A pieds

Le mémorial australien De la Maison de pays du Vermandois (parking, point d’information) à Bellicourt 02420 Bellicourt Aisne Hauts-de-France

En 1917, les Allemands édifient ici une puissante ligne défensive constituée de redoutables fortifications et dénommée ligne Hindenburg qui relie Arras à Soissons. En septembre 1918, c’est aux troupes du Commonwealth, notamment aux Australiens, que revient la périlleuse mission d’en déloger les Allemands et de percer cette ligne

de défense. Un monument à la mémoire de la 4e division australienne est érigé sur les hauteurs du village de Bellenglise, site de leur dernière bataille.

English :

In 1917, the Germans built here a powerful defensive line made up of formidable fortifications and called the Hindenburg Line which links Arras to Soissons. In September 1918, it was the Commonwealth troops, particularly the Australians, who had the perilous task of dislodging the Germans and breaking through the line

of defense. A monument to the 4th Australian Division stands on the heights of Bellenglise village, the site of their final battle.

Deutsch :

Im Jahr 1917 errichteten die Deutschen hier eine mächtige Verteidigungslinie, die sogenannte Hindenburg-Linie, die Arras mit Soissons verband. Im September 1918 wurde den Truppen des Commonwealth, insbesondere den Australiern, die gefährliche Aufgabe zuteil, die Deutschen zu vertreiben und die Linie zu durchbrechen

zu verteidigen. Ein Denkmal zu Ehren der 4. australischen Division wurde auf den Anhöhen des Dorfes Bellenglise errichtet, dem Ort ihrer letzten Schlacht.

Italiano :

Nel 1917, i tedeschi costruirono qui una potente linea difensiva di formidabili fortificazioni, nota come Linea Hindenburg, che collegava Arras a Soissons. Nel settembre 1918, alle truppe del Commonwealth, in particolare agli australiani, fu affidato il pericoloso compito di sloggiare i tedeschi e sfondare la linea

linea di difesa. Un monumento alla 4ª Divisione australiana è stato eretto sulle alture del villaggio di Bellenglise, luogo della loro ultima battaglia.

Español :

En 1917, los alemanes construyeron aquí una poderosa línea defensiva de formidables fortificaciones, conocida como la Línea Hindenburg, que unía Arras con Soissons. En septiembre de 1918, las tropas de la Commonwealth, especialmente los australianos, recibieron la peligrosa tarea de desalojar a los alemanes y romper la línea

línea de defensa. Un monumento a la 4ª División Australiana fue erigido en las alturas del pueblo de Bellenglise, el lugar de su última batalla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-27 par Agence Aisne Tourisme