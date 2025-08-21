Les berges du canal Bellicourt Aisne

Les berges du canal En VTT

Les berges du canal De la Maison de pays du Vermandois à Bellicourt 02420 Bellicourt Aisne Hauts-de-France

Depuis le musée du Touage, ce circuit pour vététistes de tous niveaux longe le canal de Saint-Quentin jusqu’à Bellenglise avant d’emprunter petites routes et chemins, entre des villages voués à l’agriculture et des lieux de Mémoire de la Grande Guerre cimetières, mémoriaux et vestiges de la ligne Hindenburg.

English :

From the Musée du Touage, this circuit for mountain bikers of all levels follows the Saint-Quentin canal to Bellenglise before taking small roads and paths, between villages devoted to agriculture and places of memory of the Great War: cemeteries, memorials and remains of the Hindenburg Line.

Deutsch :

Vom Touage-Museum aus führt diese Strecke für Mountainbiker aller Niveaus entlang des Kanals von Saint-Quentin bis nach Bellenglise, bevor sie über kleine Straßen und Wege zwischen Dörfern, die sich der Landwirtschaft verschrieben haben, und Gedenkstätten des Großen Krieges verläuft: Friedhöfe, Gedenkstätten und Überreste der Hindenburglinie.

Italiano :

Dal Musée du Touage, questo circuito per mountain bike di tutti i livelli segue il canale di Saint-Quentin fino a Bellenglise, prima di percorrere piccole strade e sentieri, tra villaggi dedicati all’agricoltura e luoghi di ricordo della Grande Guerra: cimiteri, memoriali e vestigia della linea Hindenburg.

Español :

Desde el Museo del Touage, este circuito para ciclistas de montaña de todos los niveles sigue el canal de Saint-Quentin hasta Bellenglise antes de tomar pequeñas carreteras y caminos, entre pueblos dedicados a la agricultura y lugares de recuerdo de la Gran Guerra: cementerios, monumentos conmemorativos y vestigios de la línea Hindenburg.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-30 par Agence Aisne Tourisme