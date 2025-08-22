Le Mont Calvaire Monchy-Humières Oise

Le Mont Calvaire A pieds Difficulté moyenne

Le Mont Calvaire Cimetière communal 60113 Monchy-Humières Oise Hauts-de-France

Épousant les flancs de la vallée crayeuse de l’Aronde, le circuit du Mont Calvaire vous invite à traverser trois charmants villages. Les panoramas offerts sur les hauteurs

des plateaux céréaliers, exposent les richesses architecturales locales.

Difficulté moyenne

English : Le Mont Calvaire

Hugging the slopes of the chalky Aronde valley, the Mont Calvaire circuit takes you through three charming villages. The panoramic views from the heights

of the cereal-growing plateaus, showcase the wealth of local architecture.

Deutsch : Le Mont Calvaire

Der Rundweg Mont Calvaire verläuft an den Hängen des Kreidetals der Aronde entlang und lädt Sie dazu ein, drei charmante Dörfer zu durchqueren. Die Panoramen, die sich auf den Anhöhen

auf den Ebenen, auf denen Getreide angebaut wird, können Sie den architektonischen Reichtum der Region bewundern.

Italiano :

Abbracciando i fianchi della valle gessosa dell’Aronde, il percorso del Mont Calvaire attraversa tre incantevoli villaggi. Le viste panoramiche dalle alture degli

degli altopiani coltivati a cereali, mostrano la ricchezza dell’architettura locale.

Español : Le Mont Calvaire

Abrazando las laderas del calcáreo valle del Aronde, la ruta del Mont Calvaire le lleva a través de tres pueblos encantadores. Las vistas panorámicas desde las alturas

de las mesetas cerealistas, muestran la riqueza de la arquitectura local.

