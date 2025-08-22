Le mont de Doville Sentier de découverte Doville Manche

Le mont de Doville Sentier de découverte

Le mont de Doville Sentier de découverte 50250 Doville Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 3000.0 Tarif :

Une chaîne de monts s’élève à l’ouest du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Parmi ces monts, celui de Doville est coiffé d’une végétation très caractéristique de bruyère et d’ajoncs. En le parcourant, découvrez les vestiges d’un ancien moulin, d’un corps de garde ainsi qu’une chapelle. Du haut de ses 130 m, le mont de Doville offre un panorama exceptionnel sur l’ensemble du territoire les monts qui l’entourent, les marais ou encore les îles Anglo-Normandes.

English : Le mont de Doville Sentier de découverte

A chain of hills rises to the west of the Regional Natural Park of the Cotentin and Bessin Marshes. Among these hills, the one of Doville is covered with a very characteristic vegetation of heather and gorse. While walking through it, discover the remains of an old mill, a guardhouse and a chapel. From the top of its 130 m, the mount of Doville offers an exceptional panorama on the whole territory: the surrounding mountains, the marshes or the Channel Islands.

Deutsch :

Im Westen des regionalen Naturparks Marais du Cotentin et du Bessin erhebt sich eine Kette von Bergen. Einer dieser Berge ist der von Doville mit seiner charakteristischen Vegetation aus Heidekraut und Stechginster. Bei einem Spaziergang durch den Berg können Sie die Überreste einer alten Mühle, eines Wachhauses und einer Kapelle entdecken. Von seinen 130 m Höhe bietet der Mont de Doville ein außergewöhnliches Panorama über die gesamte Region: die umliegenden Berge, die Sümpfe oder auch die Kanalinseln.

Italiano :

Una catena di colline si erge a ovest del Parco Naturale Regionale del Cotentin e delle Paludi del Bessin. Tra queste colline, quella di Doville è ricoperta da una vegetazione molto caratteristica di erica e ginestra. Percorrendolo, si scoprono i resti di un antico mulino, di un corpo di guardia e di una cappella. Dall’alto dei suoi 130 metri, il monte di Doville offre un panorama eccezionale su tutto il territorio: le montagne circostanti, le paludi o le Isole del Canale.

Español :

Una cadena de colinas se eleva al oeste del Parque Natural Regional de las Marismas de Cotentin y Bessin. Entre estas colinas, la de Doville está cubierta de una vegetación muy característica de brezos y aulagas. Al recorrerlo, descubrirá los restos de un antiguo molino, una caseta de vigilancia y una capilla. Desde la cima de sus 130 m, el monte de Doville ofrece un panorama excepcional sobre todo el territorio: las montañas circundantes, las marismas o las islas del Canal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Normandie Tourisme