Le Mont Saint-Joseph Saint-Jean-Lagineste Lot
Le Mont Saint-Joseph Saint-Jean-Lagineste Lot vendredi 1 mai 2026.
Le Mont Saint-Joseph
Le Mont Saint-Joseph 46400 Saint-Jean-Lagineste Lot Occitanie
Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :
Outre des points de vue remarquables, vous rencontrerez dans les châtaigniers un vieux chemin bordé de dalles dressées et même un étrange menhir sur un mamelon…
Une chapelle fut édifiée à l’initiative d’un curé à partir de 1873, sur le Mont Saint-Joseph, au-des- sus du village de Lagineste
English :
In addition to remarkable viewpoints, you’ll come across an old path lined with upright slabs in the chestnut groves, and even a strange menhir on a knoll?
A chapel was built on the initiative of a parish priest in 1873, on Mont Saint-Joseph, above the village of Lagineste
Deutsch :
Neben bemerkenswerten Aussichtspunkten finden Sie in den Kastanienbäumen einen alten Weg mit aufgerichteten Steinplatten und sogar einen seltsamen Menhir auf einem Hügel
Auf dem Mont Saint-Joseph, oberhalb des Dorfes Lagineste, wurde ab 1873 auf Initiative eines Pfarrers eine Kapelle errichtet
Italiano :
Oltre ad alcuni punti panoramici notevoli, tra i castagni si incontra un vecchio sentiero fiancheggiato da lastre erette e persino uno strano menhir su una collinetta?
Una cappella fu costruita su iniziativa di un parroco nel 1873, sul Mont Saint-Joseph, sopra il villaggio di Lagineste
Español :
Además de algunos miradores notables, entre los castaños encontrará un antiguo sendero bordeado de losas verticales e incluso un extraño menhir en una loma..
Por iniciativa de un párroco, en 1873 se construyó una capilla en el Monte Saint-Joseph, sobre el pueblo de Lagineste
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot