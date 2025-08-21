Le Mont Saint-Joseph Saint-Jean-Lagineste Lot

Le Mont Saint-Joseph

Le Mont Saint-Joseph 46400 Saint-Jean-Lagineste Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Outre des points de vue remarquables, vous rencontrerez dans les châtaigniers un vieux chemin bordé de dalles dressées et même un étrange menhir sur un mamelon…

Une chapelle fut édifiée à l’initiative d’un curé à partir de 1873, sur le Mont Saint-Joseph, au-des- sus du village de Lagineste

English :

In addition to remarkable viewpoints, you’ll come across an old path lined with upright slabs in the chestnut groves, and even a strange menhir on a knoll?

A chapel was built on the initiative of a parish priest in 1873, on Mont Saint-Joseph, above the village of Lagineste

Deutsch :

Neben bemerkenswerten Aussichtspunkten finden Sie in den Kastanienbäumen einen alten Weg mit aufgerichteten Steinplatten und sogar einen seltsamen Menhir auf einem Hügel

Auf dem Mont Saint-Joseph, oberhalb des Dorfes Lagineste, wurde ab 1873 auf Initiative eines Pfarrers eine Kapelle errichtet

Italiano :

Oltre ad alcuni punti panoramici notevoli, tra i castagni si incontra un vecchio sentiero fiancheggiato da lastre erette e persino uno strano menhir su una collinetta?

Una cappella fu costruita su iniziativa di un parroco nel 1873, sul Mont Saint-Joseph, sopra il villaggio di Lagineste

Español :

Además de algunos miradores notables, entre los castaños encontrará un antiguo sendero bordeado de losas verticales e incluso un extraño menhir en una loma..

Por iniciativa de un párroco, en 1873 se construyó una capilla en el Monte Saint-Joseph, sobre el pueblo de Lagineste

