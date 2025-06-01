Le Moulin de la Laurède Burret Ariège

Le Moulin de la Laurède

Le Moulin de la Laurède

Le Moulin de la Laurède Hameau de Mathieu 09000 Burret Ariège Occitanie

Parfait pour une balade familiale, cet itinéraire vous mène au moulin de la Laurède, un lieu hors du temps niché dans un écrin de verdure baigné par les eaux du ruisseau de Baillés.

https://www.foix-tourisme.com/pratique/brochures/ +33 5 61 65 12 12

English :

Perfect for a family outing, this route takes you to the Moulin de la Laurède, a timeless place nestled in a green setting bathed by the waters of the Baillés stream.

Deutsch :

Diese Route eignet sich perfekt für einen Familienausflug und führt Sie zur Mühle von Laurède, einem zeitlosen Ort in einer grünen Umgebung, die vom Wasser des Baillés-Bachs umspült wird.

Italiano :

Perfetto per una gita in famiglia, questo itinerario vi porta al Moulin de la Laurède, un sito senza tempo immerso nel verde e bagnato dalle acque del Ruisseau de Baillés.

Español :

Ideal para una excursión en familia, esta ruta le llevará al Moulin de la Laurède, un lugar intemporal enclavado en un entorno verde bañado por las aguas del Ruisseau de Baillés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme