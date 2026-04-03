Le parcours du parc des deux Rives Troyes Aube
Le parcours du parc des deux Rives Troyes Aube vendredi 1 mai 2026.
Le parcours du parc des deux Rives
Le parcours du parc des deux Rives 10000 Troyes Aube Grand Est
Durée : 120 Distance : 9792.0 Tarif :
Un parcours de 9,8 km pour longer la Seine et découvrir la ville de Troyes.
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English :
A 9.8 km route along the Seine to discover the city of Troyes.
Deutsch :
Eine 9,8 km lange Strecke, auf der Sie entlang der Seine laufen und die Stadt Troyes entdecken können.
Italiano :
Un percorso di 9,8 km lungo la Senna per scoprire la città di Troyes.
Español :
Un recorrido de 9,8 km a lo largo del Sena para descubrir la ciudad de Troyes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-09-02 par Aube en Champagne Attractivité
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