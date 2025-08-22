Le Pas des Ondes Cornillon-sur-l’Oule Drôme

Le Pas des Ondes

Le Pas des Ondes Lac du Pas des Ondes 26510 Cornillon-sur-l’Oule Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Une balade familiale en bordure des plans d’eau du Pas des Ondes, véritables oasis des Baronnies provençales.

https://www.cheminsdesparcs.fr/trek/56107-CORNILLON-SUR-L-OULE—Le-Pas-des-Ondes +33 4 75 26 10 35

English :

A family outing along the Pas des Ondes lakes, a veritable oasis in the Baronnies provençales.

Deutsch :

Ein Familienspaziergang am Rande der Wasserflächen des Pas des Ondes, die wahre Oasen der provenzalischen Baronnies sind.

Italiano :

Una passeggiata in famiglia lungo i laghi del Pas des Ondes, una vera e propria oasi nelle Baronnies provenzali.

Español :

Un paseo en familia por los lagos del Pas des Ondes, un auténtico oasis en las Baronías provenzales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme