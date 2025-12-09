Le Plateau du Russey n°52 Le Russey Doubs
Le Plateau du Russey n°52 Le Russey Doubs vendredi 1 mai 2026.
Le Plateau du Russey n°52 En VTT assistance électrique Difficile
Le Plateau du Russey n°52 Salle des fêtes, Le Russey 25210 Le Russey Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 23480.0 Tarif :
Beaucoup de rythme sur ce parcours qui ne manque pas d’intérêt, à la fois en termes de VTT mais aussi de curiosités. Vous avez ici un savant mélange de sentiers, de portions roulantes, de relief, et de ludique pour un cocktail détonnant.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/3717
English :
There’s plenty of pace on this route, which is not lacking in interest, both in terms of mountain biking and in terms of sights. The mix of trails, rolling sections, relief and fun makes for an explosive cocktail.
Deutsch :
Auf dieser Strecke geht es rasant zu, aber sie ist nicht uninteressant, sowohl in Bezug auf das Mountainbiken als auch auf die Sehenswürdigkeiten. Sie haben hier eine gesunde Mischung aus Pfaden, rollenden Abschnitten, Relief und Spaß, die einen explosiven Cocktail ergibt.
Italiano :
Il ritmo non manca su questo percorso, che non manca di interesse, sia in termini di mountain bike sia in termini di attrazioni. Il mix di sentieri, tratti ondulati, topografia e divertimento è un cocktail esplosivo.
Español :
Hay mucho ritmo en esta ruta, a la que no le falta interés, tanto en términos de bicicleta de montaña como de vistas. La mezcla de senderos, tramos ondulados, topografía y diversión conforma un cóctel explosivo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data