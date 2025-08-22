Le Plateau et le Fond des Vallées Laversines Oise

Le Plateau et le Fond des Vallées A pieds Difficulté moyenne

Le Plateau et le Fond des Vallées Eglise 60510 Laversines Oise Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 16500.0 Tarif :

Ce circuit au départ de Laversines alterne passages en plaine et en lisière de bois.

A découvrir, dans le bois de Velennes, les ruines des immenses réservoirs à carburant qui datent de la seconde guerre mondiale.

This circuit starting from Laversines alternates passages on the plain and on the edge of the woods

In the woods of Velennes, discover the ruins of the huge fuel tanks dating from the Second World War.

Auf diesem Rundweg ab Laversines wechseln sich Passagen in der Ebene und am Waldrand ab

Im Wald von Velennes sind die Ruinen der riesigen Treibstofftanks aus dem Zweiten Weltkrieg zu entdecken.

Questo percorso da Laversines alterna la pianura al margine del bosco

Nel bosco di Velennes, vale la pena di vedere le rovine degli enormi serbatoi di carburante risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Esta ruta desde Laversines alterna entre la llanura y el borde del bosque

En el bosque de las Velennes, merece la pena ver las ruinas de los enormes depósitos de combustible de la Segunda Guerra Mundial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France