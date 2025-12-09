Le Pommeret L’Hôpital-du-Grosbois Doubs

Le Pommeret A pieds Difficulté moyenne

Le Pommeret Stade, l’Hôpital-du-Grosbois 25620 L’Hôpital-du-Grosbois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8170.0 Tarif :

Autour du bois du Pommeret, le sentier reprend l’ancienne voie ferrée conduisant à Ornans puis l’ancienne liaison directe entre l’Hôpital-du-Grosbois et Bonnevaux-le-Prieuré.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1820

English :

Around the Bois du Pommeret, the trail follows the old railroad line to Ornans, then the old direct link between Hôpital-du-Grosbois and Bonnevaux-le-Prieuré.

Deutsch :

Rund um den Bois du Pommeret nimmt der Weg die alte Eisenbahnstrecke auf, die nach Ornans führt, und dann die alte direkte Verbindung zwischen Hôpital-du-Grosbois und Bonnevaux-le-Prieuré.

Italiano :

Intorno al Bois du Pommeret, il sentiero segue la vecchia linea ferroviaria per Ornans e il vecchio collegamento diretto tra Hôpital-du-Grosbois e Bonnevaux-le-Prieuré.

Español :

Alrededor del Bois du Pommeret, el sendero sigue la antigua línea de ferrocarril a Ornans y el antiguo enlace directo entre el Hôpital-du-Grosbois y Bonnevaux-le-Prieuré.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data