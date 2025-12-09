Le Pommeret L’Hôpital-du-Grosbois Doubs
Le Pommeret L’Hôpital-du-Grosbois Doubs vendredi 1 mai 2026.
Le Pommeret A pieds Difficulté moyenne
Le Pommeret Stade, l’Hôpital-du-Grosbois 25620 L’Hôpital-du-Grosbois Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8170.0 Tarif :
Autour du bois du Pommeret, le sentier reprend l’ancienne voie ferrée conduisant à Ornans puis l’ancienne liaison directe entre l’Hôpital-du-Grosbois et Bonnevaux-le-Prieuré.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/1820
English :
Around the Bois du Pommeret, the trail follows the old railroad line to Ornans, then the old direct link between Hôpital-du-Grosbois and Bonnevaux-le-Prieuré.
Deutsch :
Rund um den Bois du Pommeret nimmt der Weg die alte Eisenbahnstrecke auf, die nach Ornans führt, und dann die alte direkte Verbindung zwischen Hôpital-du-Grosbois und Bonnevaux-le-Prieuré.
Italiano :
Intorno al Bois du Pommeret, il sentiero segue la vecchia linea ferroviaria per Ornans e il vecchio collegamento diretto tra Hôpital-du-Grosbois e Bonnevaux-le-Prieuré.
Español :
Alrededor del Bois du Pommeret, el sendero sigue la antigua línea de ferrocarril a Ornans y el antiguo enlace directo entre el Hôpital-du-Grosbois y Bonnevaux-le-Prieuré.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data