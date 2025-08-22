Voie Verte de l’Hôpital du Grosbois à Ornans L’Hôpital-du-Grosbois Doubs

Voie Verte de l’Hôpital du Grosbois à Ornans Vélo de route Facile

Voie Verte de l’Hôpital du Grosbois à Ornans Rue de la Gare 25620 L’Hôpital-du-Grosbois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Reprenant le tracé de l’ancienne voie ferrée, la voie verte située entre L’Hôpital-du-Grosbois et Ornans est une agréable pente douce en pleine forêt.

Facile

English :

Following the route of the old railroad, the greenway between L’Hôpital-du-Grosbois and Ornans is a pleasant, gentle slope through the forest.

Deutsch :

Der grüne Weg zwischen L’Hôpital-du-Grosbois und Ornans verläuft auf der Trasse der alten Eisenbahnlinie und ist ein angenehmer sanfter Hang mitten im Wald.

Italiano :

Seguendo il tracciato della vecchia linea ferroviaria, la greenway tra L’Hôpital-du-Grosbois e Ornans è un piacevole percorso in leggera pendenza attraverso la foresta.

Español :

Siguiendo el trazado de la antigua línea de ferrocarril, la vía verde entre L’Hôpital-du-Grosbois y Ornans es una agradable pendiente suave a través del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data