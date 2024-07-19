Le Refuge de la Valette Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie
Le Refuge de la Valette Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie vendredi 1 août 2025.
Le Refuge de la Valette Randonnée pédestre en aller retour
Le Refuge de la Valette Randonnée pédestre en aller retour 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Glaciers, cascades, lacs, chamois et même lagopèdes sont les ingrédients fantastiques qui composent cette randonnée.
+33 4 79 08 79 08
English : Le Refuge de la Valette Return walk
Glaciers, waterfalls, lakes, chamois, and even ptarmigans are the fantastic ingredients that make up this hike.
Deutsch :
Gletscher, Wasserfälle, Seen, Gämsen und sogar Schneehühner sind die fantastischen Zutaten, aus denen sich diese Wanderung zusammensetzt.
Italiano :
Ghiacciai, cascate, laghi, camosci e persino pernici sono i fantastici ingredienti di questa escursione.
Español : Le Refuge de la Valette Paseo de ida y vuelta
Glaciares, cascadas, lagos, rebecos e incluso perdices nórdicas son los fantásticos ingredientes de esta excursión.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme