Le Refuge de la Valette Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie

Le Refuge de la Valette Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie vendredi 1 août 2025.

Le Refuge de la Valette Randonnée pédestre en aller retour

Le Refuge de la Valette Randonnée pédestre en aller retour 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Glaciers, cascades, lacs, chamois et même lagopèdes sont les ingrédients fantastiques qui composent cette randonnée.

+33 4 79 08 79 08

English : Le Refuge de la Valette Return walk

Glaciers, waterfalls, lakes, chamois, and even ptarmigans are the fantastic ingredients that make up this hike.

Deutsch :

Gletscher, Wasserfälle, Seen, Gämsen und sogar Schneehühner sind die fantastischen Zutaten, aus denen sich diese Wanderung zusammensetzt.

Italiano :

Ghiacciai, cascate, laghi, camosci e persino pernici sono i fantastici ingredienti di questa escursione.

Español : Le Refuge de la Valette Paseo de ida y vuelta

Glaciares, cascadas, lagos, rebecos e incluso perdices nórdicas son los fantásticos ingredientes de esta excursión.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme