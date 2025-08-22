Le refuge des fées Sichamps Nièvre
Le refuge des fées Sichamps Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Le refuge des fées A pieds Facile
Le refuge des fées Eglise de Sichamps 58700 Sichamps Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4500.0 Tarif :
Sérénité, calme et ressourcement sont les maitres-mot de cette balade.
Facile
https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06
English :
Serenity, calm and rejuvenation are the watchwords of this walk.
Deutsch :
Gelassenheit, Ruhe und Erholung sind die Schlüsselbegriffe dieser Wanderung.
Italiano :
Serenità, calma e ringiovanimento sono le parole d’ordine di questa passeggiata.
Español :
Serenidad, calma y rejuvenecimiento son las consignas de este paseo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data