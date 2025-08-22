Le refuge des fées Sichamps Nièvre

Le refuge des fées A pieds Facile

Le refuge des fées Eglise de Sichamps 58700 Sichamps Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4500.0 Tarif :

Sérénité, calme et ressourcement sont les maitres-mot de cette balade.

Facile

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

Serenity, calm and rejuvenation are the watchwords of this walk.

Deutsch :

Gelassenheit, Ruhe und Erholung sind die Schlüsselbegriffe dieser Wanderung.

Italiano :

Serenità, calma e ringiovanimento sono le parole d’ordine di questa passeggiata.

Español :

Serenidad, calma y rejuvenecimiento son las consignas de este paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data