Le Saucet Bretonvillers Doubs

Le Saucet Église de Bretonvillers 25380 Bretonvillers Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9910.0 Tarif :

Prenez de la hauteur et admirez la vallée du Dessoubre depuis le hameau du Saucet, puis plongez au fond de la vallée sauvage.

English :

Take in the view over the Dessoubre valley from the hamlet of Saucet, then plunge to the bottom of the wild valley.

Deutsch :

Steigen Sie hoch und bewundern Sie das Dessoubre-Tal vom Weiler Saucet aus, und tauchen Sie dann in die Tiefe des wilden Tals ein.

Italiano :

Ammirate la vista sulla valle del Dessoubre dalla frazione di Saucet, poi immergetevi nel fondo della valle selvaggia.

Español :

Disfrute de las vistas sobre el valle de Dessoubre desde la aldea de Saucet y, a continuación, sumérjase en el fondo del salvaje valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data