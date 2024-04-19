Le sentier Cala d’I Pini Tamaricciu Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Le sentier Cala d’I Pini Tamaricciu Porto-Vecchio Corse-du-Sud vendredi 1 août 2025.

Le sentier Cala d’I Pini Tamaricciu

Le sentier Cala d’I Pini Tamaricciu Plage I Pini 20137 Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse

Durée : Distance : Tarif :

Cette balade vous invite à longer les plages de Palumbaghja où votre regard sera attiré par cette beauté plurielle. Arrivé au bout de l’étendue, à la Punta Columbara, une petite boucle aménagée par le Conservatoire du Littoral vous attend.

English :

This walk takes you along the beaches of Palumbaghja, where your gaze will be drawn to this multi-faceted beauty. At the end of the stretch, at Punta Columbara, a small loop laid out by the Conservatoire du Littoral awaits you.

Deutsch :

Dieser Spaziergang führt Sie entlang der Strände von Palumbaghja, wo Ihr Blick von dieser vielfältigen Schönheit angezogen wird. Am Ende der Weite, an der Punta Columbara, erwartet Sie ein kleiner Rundweg, der vom Conservatoire du Littoral eingerichtet wurde.

Italiano :

Questa passeggiata vi porta lungo le spiagge di Palumbaghja, dove i vostri occhi saranno attratti dalla bellezza delle numerose spiagge. Alla fine del tratto, a Punta Columbara, vi aspetta un piccolo anello realizzato dal Conservatoire du Littoral.

Español :

Este paseo le llevará a lo largo de las playas de Palumbaghja, donde sus ojos se verán atraídos por la belleza de las numerosas playas. Al final del tramo, en Punta Columbara, le espera un pequeño bucle acondicionado por el Conservatorio del Litoral.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme