Le sentier d’Amélie Saint-Martin-de-Clelles Isère

Le sentier d’Amélie Saint-Martin-de-Clelles Isère vendredi 1 août 2025.

Le sentier d’Amélie

Le sentier d’Amélie 38930 Saint-Martin-de-Clelles Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier d’Amélie est un sentier botanique qui permet de découvrir une vingtaine d’espèces naturelles et typiques du Trièves. C’est une courte balade au départ du camping. Un petit livret disponible à la mairie ou au camping apporte des précisions.

+33 4 76 34 43 86

English : Amélie’s trail

Le sentier d’Amélie is a botanical trail that allows you to discover some twenty natural species typical of the Trièves. It’s a short walk starting from the campsite. A small booklet, available from the Mairie or the campsite, provides further details.

Deutsch :

Der Pfad von Amélie ist ein botanischer Pfad, auf dem man etwa 20 natürliche und für das Trièves-Gebiet typische Arten entdecken kann. Es handelt sich um einen kurzen Spaziergang, der am Campingplatz beginnt. Ein kleines Büchlein, das im Rathaus oder auf dem Campingplatz erhältlich ist, gibt nähere Informationen.

Italiano :

Il sentiero di Amélie è un percorso botanico che permette di scoprire una ventina di specie naturali e tipiche del Trièves. Si tratta di una breve passeggiata che parte dal campeggio. Un piccolo opuscolo disponibile presso il municipio o il campeggio fornisce maggiori dettagli.

Español :

El camino de Amélie es un sendero botánico que permite descubrir una veintena de especies naturales y típicas de las Trièves. Se trata de un corto paseo desde el camping. Un pequeño folleto disponible en el ayuntamiento o en el camping ofrece más detalles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-03-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme