Le sentier de la Croix Piot Donchery Ardennes

Le sentier de la Croix Piot

Le sentier de la Croix Piot 08350 Donchery Ardennes Grand Est

Distance : 10000.0

Du haut de ses 316 mètres, le mont Piot fait partie du prolongement des côtes de Moselle, constituées de calcaire oolithique. Ses sentiers balisés réservent de superbes vues panoramiques sur les vallées de la Meuse et de la Bar. Au sud, une vallée argileuse se déploie jusqu’au château de Rocan (XVIe siècle) et l’abbaye du Mont-Dieu, fondée au XIIe siècle. Au Nord, la Meuse serpente au milieu du couloir ardennais, appelé également dépression liasique où, à l’ère tertiaire, la rivière creusa son lit, de même que la Chiers et la Sormonne. Considéré comme la clé du royaume depuis le IXe siècle, le prieuré de Donchery fut souvent incendié et ravagé par les guerres. Il n’en reste aujourd’hui que les fortifications et l’église Saint-Onésime à la splendide nef gothique.

English :

At 316 metres high, Mount Piot is part of the extension of the Moselle coastline, made up of oolitic limestone. Its marked trails offer superb panoramic views over the Meuse and Bar valleys. To the south, a clayey valley stretches out as far as Rocan castle (16th century) and the Mont-Dieu abbey, founded in the 12th century. To the north, the Meuse meanders through the middle of the Ardennes corridor, also known as the liasic depression where, in the Tertiary era, the river dug its bed, as did the Chiers and the Sormonne. Considered the key to the kingdom since the 9th century, the Donchery priory was often burnt down and ravaged by wars. Only the fortifications and the church of Saint-Onésime with its splendid Gothic nave remain today.

Deutsch :

Der 316 m hohe Mont Piot ist Teil der Verlängerung der Moselküste, die aus oolithischem Kalkstein besteht. Seine markierten Wanderwege bieten einen herrlichen Panoramablick auf die Täler der Maas und der Bar. Im Süden erstreckt sich ein lehmiges Tal bis zum Schloss Rocan (16. Jh.) und der Abtei Mont-Dieu, die im 12. Im Norden schlängelt sich die Maas durch den Ardennenkorridor, der auch als Liasische Senke bezeichnet wird und in dem sich der Fluss im Tertiär zusammen mit den Flüssen Chiers und Sormonne sein Bett gegraben hat. Das Priorat von Donchery, das seit dem 9. Jahrhundert als Schlüssel zum Königreich galt, wurde in den Kriegen oft niedergebrannt und verwüstet. Heute sind nur noch die Befestigungsanlagen und die Kirche Saint-Onésime mit ihrem prächtigen gotischen Kirchenschiff erhalten.

Italiano :

Con i suoi 316 metri di altezza, il Monte Piot fa parte dell’estensione delle coste della Mosella, costituite da calcare oolitico. I suoi sentieri segnalati offrono superbe viste panoramiche sulle valli della Mosa e del Bar. A sud, una valle argillosa si estende fino al castello di Rocan (XVI secolo) e all’abbazia di Mont-Dieu, fondata nel XII secolo. A nord, la Mosa si snoda attraverso il corridoio delle Ardenne, noto anche come pressione liassica, dove il fiume ha scavato il suo letto nel periodo terziario, così come il Chiers e la Sormonne. Considerato la chiave del regno fin dal IX secolo, il priorato di Donchery fu spesso bruciato e devastato dalle guerre. Oggi rimangono solo le fortificazioni e la chiesa di Saint-One’sime con la sua splendida navata gotica.

Español :

Con 316 metros de altura, el monte Piot forma parte de la prolongación de las costas del Mosela, compuestas por caliza oolítica. Sus senderos señalizados ofrecen magníficas vistas panorámicas de los valles del Mosa y del Bar. Al sur, un valle de arcilla se extiende hasta el castillo de Rocan (siglo XVI) y la abadía de Mont-Dieu, fundada en el siglo XII. Al norte, el Mosa serpentea por el corredor de las Ardenas, también conocido como la presión del Liásico, donde el río excavó su lecho en el periodo terciario, al igual que el Chiers y el Sormonne. Considerado como la llave del reino desde el siglo IX, el priorato de Donchery fue quemado a menudo y asolado por las guerras. Hoy en día sólo quedan las fortificaciones y la iglesia de Saint-One?sime con su espléndida nave gótica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme