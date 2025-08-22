Le sentier de la p’tite maison Maltat Saône-et-Loire
Le sentier de la p’tite maison Maltat Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Le sentier de la p’tite maison Lieu-dit Bigarny 71140 Maltat Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Sur les communes de Maltat et Saint-Seine, une boucle de 5 km de marche, accessible aux adultes et aux enfants, à travers des bois jalonnés de panneaux illustrés et explicatifs pour découvrir les essences, les plantes sauvages, le travail du bois hier et aujourd’hui. Pique-nique possible.
+33 3 85 85 56 90
In the communes of Maltat and Saint-Seine, a 5km walking loop, accessible to adults and children, through woods lined with illustrated and explanatory panels to discover tree species, wild plants and woodworking past and present. Picnic available.
In den Gemeinden Maltat und Saint-Seine gibt es einen 5 km langen Rundweg für Erwachsene und Kinder durch Wälder, die mit illustrierten und erklärenden Schildern markiert sind, um die Baumarten, wilde Pflanzen und die Holzbearbeitung früher und heute zu entdecken. Picknick möglich.
Nei comuni di Maltat e Saint-Seine, una passeggiata ad anello di 5 km, accessibile ad adulti e bambini, attraverso un bosco costellato di pannelli illustrativi e esplicativi per scoprire le specie, le piante selvatiche e la lavorazione del legno nel passato e oggi. Possibilità di picnic.
En los municipios de Maltat y Saint-Seine, un recorrido en bucle de 5 km, accesible a adultos y niños, a través de bosques salpicados de paneles ilustrados y explicativos para descubrir las especies, las plantas silvestres y el trabajo de la madera en el pasado y en la actualidad. Posibilidad de picnic.
