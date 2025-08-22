Le Sentier de la Vierge Grande-Rivière Château Jura

Le Sentier de la Vierge A pieds Facile

Le Sentier de la Vierge Place Saint-Georges 39150 Grande-Rivière Château Jura Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 4400.0

Randonnée dans les bois de Château-des-Prés avec point de vue magnifique sur les Monts Jura depuis le belvédère de la Vierge.

+33 3 84 60 15 25

English :

Hike in the woods of Château-des-Prés with a magnificent view of the Monts Jura from the belvedere de la Vierge.

Deutsch :

Wanderung durch die Wälder von Château-des-Prés mit herrlichem Blick auf das Jura-Gebirge vom Aussichtspunkt Belvédère de la Vierge aus.

Italiano :

Escursione nei boschi di Château-des-Prés con una magnifica vista sui Monti del Giura dal belvedere della Vierge.

Español :

Caminata por los bosques de Château-des-Prés con una magnífica vista de los Montes Jura desde el mirador de la Vierge.

