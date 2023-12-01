Le sentier de l’eau Vaux-et-Chantegrue Doubs

Le sentier de l'eau La Pyramide 25160 Vaux-et-Chantegrue Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Parcours pédagogique sur les traces de l’eau au coeur du village de Vaux-et-Chantegrue.

Facile

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/ +33 3 81 49 88 84

English :

Educational tour on the traces of water in the heart of the village of Vaux-et-Chantegrue.

Deutsch :

Pädagogischer Rundgang auf den Spuren des Wassers im Herzen des Dorfes Vaux-et-Chantegrue.

Italiano :

Percorso didattico sulle tracce dell’acqua nel cuore del villaggio di Vaux-et-Chantegrue.

Español :

Recorrido didáctico sobre las huellas del agua en el corazón del pueblo de Vaux-et-Chantegrue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data