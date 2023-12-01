Le sentier de l’eau Vaux-et-Chantegrue Doubs
Le sentier de l’eau A pieds Facile
Le sentier de l’eau La Pyramide 25160 Vaux-et-Chantegrue Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 1000.0 Tarif :
Parcours pédagogique sur les traces de l’eau au coeur du village de Vaux-et-Chantegrue.
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/ +33 3 81 49 88 84
English :
Educational tour on the traces of water in the heart of the village of Vaux-et-Chantegrue.
Deutsch :
Pädagogischer Rundgang auf den Spuren des Wassers im Herzen des Dorfes Vaux-et-Chantegrue.
Italiano :
Percorso didattico sulle tracce dell’acqua nel cuore del villaggio di Vaux-et-Chantegrue.
Español :
Recorrido didáctico sobre las huellas del agua en el corazón del pueblo de Vaux-et-Chantegrue.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data