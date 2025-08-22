Le sentier de Sacuny Saint-Genis-Laval Rhône

Le sentier de Sacuny

Le sentier de Sacuny Chemin des Oliviers 69230 Saint-Genis-Laval Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Située sur les communes de Saint-Genis-Laval et Brignais, la boucle de Sacuny chemine pour une bonne part sur le plateau agricole des Hautes-Barolles. Ce sentier longe des prairies et des cultures variées.

English :

Situated in the communes of Saint-Genis-Laval and Brignais, the loop of Sacuny runs for a large part on the agricultural plateau of the Hautes-Barolles. This path runs along meadows and varied crops.

Deutsch :

Der Sacuny Loop befindet sich in den Gemeinden Saint-Genis-Laval und Brignais und verläuft größtenteils auf dem landwirtschaftlich genutzten Plateau Hautes-Barolles. Der Weg führt an Wiesen und verschiedenen Anbauflächen vorbei.

Italiano :

Situato nei comuni di Saint-Genis-Laval e Brignais, l’anello di Sacuny si snoda per la maggior parte sull’altopiano agricolo delle Hautes-Barolles. Il sentiero costeggia prati e coltivazioni varie.

Español :

Situado en los municipios de Saint-Genis-Laval y Brignais, el bucle de Sacuny discurre en su mayor parte por la meseta agrícola de Hautes-Barolles. Este camino discurre junto a prados y cultivos diversos.

