Sentier de la Clef des champs Saint-Genis-Laval Rhône

Sentier de la Clef des champs

Sentier de la Clef des champs Chemin de la Croix Rouge 69230 Saint-Genis-Laval Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier vous permettra de prendre la clef des champs et de mieux connaître l’agriculture du plateau par l’ensemble des panneaux explicatifs disposés le long du sentier.

http://www.grandlyon.com/ +33 4 78 86 82 00

English :

This trail will allow you to take the key to the fields and to learn more about the agriculture of the plateau through all the explanatory panels placed along the trail.

Deutsch :

Auf diesem Pfad können Sie den Schlüssel zu den Feldern in die Hand nehmen und die Landwirtschaft des Plateaus anhand der erklärenden Schilder entlang des Pfades besser kennenlernen.

Italiano :

Questo sentiero vi permetterà di prendere la chiave dei campi e di conoscere meglio l’agricoltura dell’altopiano attraverso i pannelli esplicativi posti lungo il percorso.

Español :

Este sendero le permitirá tomar la llave de los campos y conocer mejor la agricultura de la meseta a través de los paneles explicativos colocados a lo largo del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme