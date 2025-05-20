Le Sentier des Argiles Cambes Lot

Le Sentier des Argiles Cambes Lot vendredi 1 août 2025.

Le Sentier des Argiles

Le Sentier des Argiles 46100 Cambes Lot Occitanie

Durée : Distance : 2.3 Tarif :

Laissez-vous entraîner à la découverte du riche passé industriel de la tuilerie mécanique de Puy-Blanc.

Transformée par l’homme en un siècle d’acti- vité industrielle, cette étendue d’argile d’une trentaine d’hectares, formée il y a 180 mil- lions d’années, était auparavant couverte d’une zone boisée, de terres labourables et de pâtures. La fermeture de la tuilerie de Puy-Blanc et la fin de l’exploitation de la car- rière ont laissé place au développement d’un paysage exceptionnel constitué d’une zone humide, d’un bois et de deux étangs bordés de roselières (lieux où poussent les roseaux). Ce site est ainsi devenu une zone présentant une grande diversité de milieux naturels et d’espèces.

English : Le Sentier des Argiles

Come and explore the rich industrial past of the Puy-Blanc mechanical tile plant which shaped the landscapes and natural habitats of this site. Transformed by Man over a century of industrial activity, this stretch of clay, covering about thirty hectares, was originally constituted of a wooded area, cultivated fields and pastures. The closure of the Puy-Blanc tile yard and the end of the quarry workings gave way to the development of an exceptional landscape, composed of a humid zone, a wood and two ponds edged with reed beds. Thus this site has turned into an area with a great diversity of natural habitats and species.

Deutsch :

Lassen Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die reiche industrielle Vergangenheit der mechanischen Ziegelei von Puy-Blanc mitnehmen.

Diese 30 Hektar große Lehmfläche, die vor 180 Millionen Jahren entstand, wurde in einem Jahrhundert industrieller Tätigkeit vom Menschen umgewandelt und war zuvor von Wald, Ackerland und Weiden bedeckt. Nach der Schließung der Ziegelei Puy-Blanc und dem Ende des Steinbruchbetriebs entwickelte sich eine außergewöhnliche Landschaft, die aus einem Feuchtgebiet, einem Wald und zwei Teichen mit Schilfgürteln (Schilfrohr) besteht. Das Gebiet hat sich zu einem Gebiet mit einer großen Vielfalt an natürlichen Lebensräumen und Arten entwickelt.

Italiano :

Lasciatevi accompagnare alla scoperta del ricco passato industriale della fabbrica di piastrelle meccaniche Puy-Blanc.

Trasformata dall’uomo nel corso di un secolo di attività industriale, questa distesa di argilla di 30 ettari, formatasi 180 milioni di anni fa, era precedentemente coperta da boschi, seminativi e pascoli. La chiusura della fabbrica di piastrelle Puy-Blanc e la fine dello sfruttamento della cava hanno dato il via allo sviluppo di un paesaggio eccezionale costituito da una zona umida, un bosco e due stagni delimitati da canneti (luoghi in cui crescono le canne). Il sito è quindi diventato un’area con una grande diversità di ambienti e specie naturali.

Español :

Déjese llevar por un viaje para descubrir el rico pasado industrial de la fábrica de baldosas mecánicas de Puy-Blanc.

Transformada por el hombre a lo largo de un siglo de actividad industrial, esta franja de 30 hectáreas de arcilla, formada hace 180 millones de años, estaba antes cubierta por bosques, tierras de cultivo y pastos. El cierre de la fábrica de baldosas de Puy-Blanc y el fin de la explotación de la cantera dieron paso al desarrollo de un paisaje excepcional compuesto por un humedal, un bosque y dos estanques bordeados por cañaverales (lugares donde crecen los juncos). El lugar se ha convertido así en una zona con una gran diversidad de entornos naturales y especies.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)