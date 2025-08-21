Le Sentier des Arts Latouille-Lentillac Lot
Le Sentier des Arts 46400 Latouille-Lentillac Lot Occitanie
Durée : 60 Distance : 1600.0 Tarif :
Les sous-bois plein de charme sont peuplés d’œuvres insolites qui interpellent petits et grands pour les faire rêver ou….penser.
Ce chemin a été créé à l’initiative d’une association (A.P.P.E.L) dont la vocation est d’animer le village de Latouille et de protéger le patrimoine local
English :
The charming undergrowth is populated by unusual works that appeal to young and old alike, making them dream or….penser.
This trail was created on the initiative of an association (A.P.P.E.L) whose aim is to bring life to the village of Latouille and protect the local heritage
Deutsch :
Das charmante Unterholz wird von ungewöhnlichen Kunstwerken bevölkert, die Groß und Klein zum Träumen oder….pensenser ansprechen.
Dieser Weg wurde auf Initiative eines Vereins (A.P.P.E.L.) angelegt, der das Dorf Latouille beleben und das lokale Kulturerbe schützen will
Italiano :
Il suggestivo sottobosco è popolato da opere insolite che piacciono a grandi e piccini, per farli sognare o….pensare.
Questo percorso è stato creato su iniziativa di un’associazione (A.P.P.E.L) che ha l’obiettivo di far rivivere il villaggio di Latouille e di proteggere il patrimonio locale
Español :
El encantador sotobosque está poblado de obras insólitas que atraen a grandes y pequeños, para hacerles soñar o….penser.
Este sendero se creó por iniciativa de una asociación (A.P.P.E.L) cuyo objetivo es dar vida al pueblo de Latouille y proteger el patrimonio local
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot