Le Sentier des Cairns La Chaux-du-Dombief Jura

Le Sentier des Cairns 39150 La Chaux-du-Dombief Jura Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 4100.0

Chemin pédestre à travers le paysage pastoral jurassien avec de superbes points de vue tout au long du parcours, balisé par plus de 100 cairns.
http://randonature.parc-haut-jura.fr/   +33 3 84 60 15 25

English :

Walking path through the Jura pastoral landscape with superb viewpoints along the way, marked by more than 100 cairns.

Deutsch :

Wanderweg durch die jurassische Hirtenlandschaft mit herrlichen Aussichtspunkten entlang der Strecke, markiert mit über 100 Steinmännchen.

Italiano :

Sentiero escursionistico che attraversa il paesaggio pastorale del Giura con splendide vedute lungo il percorso, segnalato da più di 100 cippi.

Español :

Recorrido a pie por el paisaje pastoril del Jura con magníficas vistas a lo largo del camino, señalizado por más de 100 mojones.

