Le Sentier des Cairns La Chaux-du-Dombief Jura
Le Sentier des Cairns La Chaux-du-Dombief Jura vendredi 1 août 2025.
Le Sentier des Cairns A pieds Facile
Le Sentier des Cairns 39150 La Chaux-du-Dombief Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4100.0 Tarif :
Chemin pédestre à travers le paysage pastoral jurassien avec de superbes points de vue tout au long du parcours, balisé par plus de 100 cairns.
http://randonature.parc-haut-jura.fr/ +33 3 84 60 15 25
English :
Walking path through the Jura pastoral landscape with superb viewpoints along the way, marked by more than 100 cairns.
Deutsch :
Wanderweg durch die jurassische Hirtenlandschaft mit herrlichen Aussichtspunkten entlang der Strecke, markiert mit über 100 Steinmännchen.
Italiano :
Sentiero escursionistico che attraversa il paesaggio pastorale del Giura con splendide vedute lungo il percorso, segnalato da più di 100 cippi.
Español :
Recorrido a pie por el paisaje pastoril del Jura con magníficas vistas a lo largo del camino, señalizado por más de 100 mojones.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data