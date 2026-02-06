Menu Grenouille Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief
Tarif : 20 – 20 – 35 EUR
Menu grenouille à l’auberge du Grominet avec menu à 35€
Salade composée
600g de grenouilles
Crème caramel
Sur réservation uniquement au 07 86 01 13 42 .
Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42 aubergedugrominet@outlook.fr
