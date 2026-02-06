Menu Grenouille Auberge du Grominet La Chaux-du-Dombief

Menu Grenouille

Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 12:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Menu grenouille à l’auberge du Grominet avec menu à 35€

Salade composée

600g de grenouilles

Crème caramel

Sur réservation uniquement au 07 86 01 13 42 .

Auberge du Grominet 2 Place de la Mairie La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 01 13 42 aubergedugrominet@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu Grenouille

L’événement Menu Grenouille La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2026-03-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX