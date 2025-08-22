Le sentier des rives du lac du Bouverans Bouverans Doubs
Le sentier des rives du lac du Bouverans Bouverans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Découverte des Rives du lac de Bouverans A pieds Facile
Découverte des Rives du lac de Bouverans Parking Chapelle du lac, Bouverans 25560 Bouverans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 2140.0 Tarif :
Découvrez la richesse exceptionnelle des milieux naturels des rives du Lac de Bouverans et du Marais du Varot, classés Espace Naturel Sensible du Doubs (ENS).
Facile
https://explore.doubs.fr/trek/327
English :
Discover the exceptional wealth of natural environments on the shores of Lac de Bouverans and the Marais du Varot, classified as an Espace Naturel Sensible du Doubs (ENS).
Deutsch :
Entdecken Sie den außergewöhnlichen Reichtum der natürlichen Lebensräume an den Ufern des Lac de Bouverans und des Marais du Varot, die als Espace Naturel Sensible du Doubs (ENS) eingestuft wurden.
Italiano :
Scoprite l’eccezionale ricchezza di ambienti naturali sulle rive del Lac de Bouverans e del Marais du Varot, classificati come Area Naturale Sensibile del Doubs (ENS).
Español :
Descubra la excepcional riqueza de los entornos naturales de las orillas del Lac de Bouverans y del Marais du Varot, clasificados como Espacio Natural Sensible del Doubs (ENS).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data