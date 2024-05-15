Le Sentier des Tafoni Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Le Sentier des Tafoni

Le Sentier des Tafoni Cartalavonu 20137 Porto-Vecchio Corse-du-Sud Corse

Randonnée au cœur d’un patrimoine de caractère, où les roches imposantes parsèment la majestueuse forêt d’u Spidali, nid douillet d’une biodiversité endémique unique.

 

English :

Hiking in the heart of a characterful heritage, where imposing rocks dot the majestic u Spidali forest, home to a unique endemic biodiversity.

Deutsch :

Wanderung durch das Herz eines charaktervollen Erbes, wo imposante Felsen den majestätischen Wald von u Spidali übersäen, der ein gemütliches Nest für eine einzigartige endemische Biodiversität ist.

Italiano :

Escursioni nel cuore di un patrimonio di carattere, dove imponenti rocce punteggiano la maestosa foresta di u Spidali, un accogliente nido di biodiversità endemica unica.

Español :

Senderismo en el corazón de un patrimonio de carácter, donde imponentes rocas salpican el majestuoso bosque de u Spidali, un acogedor nido de biodiversidad endémica única.

