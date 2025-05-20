Le sentier des truffes Lalbenque Lot

Le sentier des truffes 46230 Lalbenque Lot Occitanie

Ce circuit au départ de Lalbenque, “capitale de la truffe”, vous fera découvrir des gariottes et des caselles bien conservées, des châteaux et la fontaine de La Rouquette.

English : Le sentier des truffes

This footpath takes you to explore the landscapes and truffle-cultivation heritage of the Lalbenque Area. It follows the route of the path n° 9 of the Promenades et randonne´es au Pays de Lalbenque and is made up of 7 halts indicated by totems (halts 1 and 5) or wooden posts with green numbered plaques (halts 2,3,4,6,7)

Deutsch :

Diese Tour beginnt in Lalbenque, der « Hauptstadt der Trüffel », und führt Sie zu gut erhaltenen Gariottes und Caselles, Schlössern und dem Brunnen von La Rouquette.

Italiano :

In questo tour, partendo da Lalbenque, la capitale del tartufo, scoprirete gariotte e caselle ben conservate, castelli e la fontana di La Rouquette.

Español :

En este recorrido, que parte de Lalbenque, la capital de la trufa, descubrirá gariotas y castillos bien conservados, castillos y la fuente de la Rouquette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)