Le sentier du Marais d’Andryes Andryes Yonne
Le sentier du Marais d’Andryes Andryes Yonne vendredi 1 mai 2026.
Le sentier du Marais d’Andryes A pieds Facile
Le sentier du Marais d’Andryes 89480 Andryes Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3870.0 Tarif :
[ Circuit fermé pour travaux en 2024]. Randonnée balisée N°62.Découvrir ce patrimoine concourt aussi à instruire les enfants. Superbe promenade pédagogique!
Facile
https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=372988&idPro=51966 +33 3 86 45 61 31
English :
[Closed for renovation in 2024]. Marked trail N°62 Discovering this heritage also helps to educate children. A superb educational walk!
Deutsch :
(Wegen Bauarbeiten im Jahr 2024 geschlossen). Die Entdeckung dieses Kulturerbes trägt auch zur Bildung der Kinder bei. Ein toller pädagogischer Spaziergang!
Italiano :
[Percorso chiuso per lavori nel 2024]. Cammino segnalato n. 62: scoprire questo patrimonio aiuta anche a educare i bambini. Una superba passeggiata educativa!
Español :
[Ruta cerrada por obras en 2024]. Recorrido señalizado nº 62: descubrir este patrimonio también ayuda a educar a los niños. Un magnífico paseo pedagógico
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data