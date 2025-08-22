Le sentier du pic des Fleurides, aux origines du volcanisme en Auvergne Sallèdes Puy-de-Dôme

Le sentier du pic des Fleurides, aux origines du volcanisme en Auvergne

Le sentier du pic des Fleurides, aux origines du volcanisme en Auvergne D225 63270 Sallèdes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

La forêt de la Comté est parsemée de petits sommets, vestiges d’un volcanisme ancien.

https://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html +33 4 73 62 09 91

English :

On the County’s Storytelling Trail, take a safe stroll: explore the forest with stories to touch, read and listen to. A 900-metre loop with very little difference in elevation and accessible ground for people with reduced mobility.

Deutsch :

Der Auenwald ist mit kleinen Gipfeln übersät, die Überbleibsel eines alten Vulkanismus sind.

Italiano :

La foresta della Contea è punteggiata da piccoli picchi, resti di un antico vulcanismo.

Español :

El bosque de la Comarca está salpicado de pequeños picos, restos de antiguos vulcanismos.

