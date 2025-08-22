Le sentier patrimonial de la Soie à Cros Cros Gard

Le sentier patrimonial de la Soie à Cros

Au départ du parking du Temple du village, le sentier de la soie est un parcours facile de 2 km qui vous permet de découvrir l’élevage du ver à soie. Il constituait alors une ressource importante pour l’économie du village avant de disparaitre.

Departing from the village Temple parking lot, the Silk Trail is an easy 2 km walk that allows you to discover silkworm breeding. Silkworms were an important resource for the village’s economy before they disappeared.

Der Seidenpfad beginnt am Parkplatz des Dorftempels und ist eine leichte, 2 km lange Strecke, auf der Sie die Zucht der Seidenraupe kennen lernen können. Sie stellte damals eine wichtige Ressource für die Wirtschaft des Dorfes dar, bevor sie verschwand.

Partendo dal parcheggio del Tempio del villaggio, il sentiero della seta è una facile passeggiata di 2 km che ripercorre la storia dell’allevamento dei bachi da seta. All’epoca, la seta era una risorsa importante per l’economia del villaggio, prima di scomparire.

La ruta de la seda, que parte del aparcamiento del Templo, es un paseo fácil de 2 km por la historia de la cría de gusanos de seda. En su momento, la seda fue un recurso importante para la economía del pueblo, antes de que desapareciera.

